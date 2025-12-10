La cotizacióndel Peso dominicano este miércoles 10 de diciembre en Estados Unidos es de 64.19 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.45% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.41%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.70%.

¿Se adelantó la cuesta? | La inflación de noviembre supera expectativas

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 12.20%, es mayor que la volatilidad anual del 10.73%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Se adelantó la cuesta? | La inflación de noviembre supera expectativas

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Crédito fácil, salida difícil: así se construye el sobreendeudamiento en México

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

cajero automático (https://www.cronista.com/tema/cajeros-automaticos-102491/)