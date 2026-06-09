En la sesión de apertura de este martes, 9 de junio de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.05 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.09% en relación con el día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano registró una leve apreciación de 0.61%, mientras que en el último año acumuló una caída de 6.71%, sugiriendo un debilitamiento anual pese al repunte reciente.

¿Lluvias y calles inundadas? El error común por el que tu seguro de auto no te pagará los daños

Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que es de 4.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 10.99%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado en comparación con sus valores anteriores, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un posible debilitamiento de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es crucial para fomentar la confianza de los inversionistas y mantener un equilibrio en el mercado.

¿Lluvias y calles inundadas? El error común por el que tu seguro de auto no te pagará los daños

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Esta firma de salud femenina busca democratizar la medicina de clase mundial y expande su huella en el Bajío

Conocé la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos