En la sesión de apertura de este martes, 9 de diciembre de 2025, del Peso dominicano cotiza a 64.2 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.41% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.87%. Estos datos reflejan la evolución del mercado y la fluctuación de la moneda en un periodo reciente.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 13.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.78%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

