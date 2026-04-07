En la apertura de mercados de este martes, 7 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 60.55 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.25%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.92%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.28%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el mercado cambiario. Pemex ‘suelta las rueditas’: Hacienda recorta el rescate financiero a la petrolera estatal para 2026 La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva observada hoy sugiere un posible crecimiento económico y una mayor confianza en el mercado. Pemex ‘suelta las rueditas’: Hacienda recorta el rescate financiero a la petrolera estatal para 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El ‘fenómeno Sprite’ | La bebida que lidera la millonaria estrategia de Coca-Cola FEMSA para 2026