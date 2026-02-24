La cotizacióndel Peso dominicano este martes 24 de febrero en Estados Unidos es de 60.79 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.23% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.24%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.43% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja a corto plazo, a pesar del crecimiento sostenido en el periodo anual. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 8.45%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Dólar barato | Tipo de cambio pega a las utilidades de GAP Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Acuerda Citi vender casi una cuarta parte de Banamex a fondos y aseguradoras