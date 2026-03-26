En la sesión de apertura de este jueves, 26 de marzo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 60.1 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.68% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.18%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.42%. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 23.23%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 11.32%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Dueños de Chedraui expanden el alcance de Consubanco tras adquirir la cartera de CIBanco Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Carlos Slim consolida su apuesta energética: Grupo Carso concreta participación en el megayacimiento Zama