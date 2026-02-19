En la apertura de mercados de este jueves, 19 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 61.34 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.66%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.06%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.68%. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.82%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Fibra MTY crece 7.2% en ingresos y apuesta por más inversión industrial ante demanda por nearshoring Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Apple, Meta, Nvidia, Tesla y Netflix llegan al MexDer: así podrás tradear con estos gigantes desde México