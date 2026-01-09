La cotización del peso dominicano cerró a USD 63.15 este viernes, 9 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.16%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del 15.86%.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.78%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda local, lo que podría beneficiar a los importadores y mejorar la confianza en la economía.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en el mercado global o en la política económica podrían revertir este crecimiento. Un análisis más profundo de los factores que influyen en esta apreciación será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.