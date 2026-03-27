La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.52 este viernes, 27 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.8%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 22.45%. Estos datos reflejan la evolución del mercado y la fluctuación de la moneda en un periodo reciente. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 16.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.32%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cualquier cambio repentino podría afectar la estabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, lo que podría beneficiar a los importadores y a la inversión extranjera. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.