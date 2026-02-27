La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.5 este viernes, 27 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.69%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -2.49%, mientras que en el último año ha mostrado un incremento del 1.28% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.76%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.