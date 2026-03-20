Al cierre de mercados de este viernes, 20 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.84. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -1.44%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -3.99%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.27%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en el corto y mediano plazo. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.02%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas, lo que puede ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios en factores económicos o políticos podrían influir en su estabilidad. La tendencia actual sugiere un optimismo moderado, pero se debe estar atento a posibles fluctuaciones. Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.