El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 61.02 este viernes, 20 de febrero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.38% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.56%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.95% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto favorable en la economía local. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.