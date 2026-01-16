En esta noticia
El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 63.39 este viernes, 16 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.25% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una leve disminución del -0.0158%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.1812%. Esta evolución refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del crecimiento anual en su valor.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%.
La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.
Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en el mercado o en la economía podrían afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Peso dominicano.
¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.