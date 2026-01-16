El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 63.39 este viernes, 16 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.25% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una leve disminución del -0.0158%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.1812%. Esta evolución refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del crecimiento anual en su valor.

Conoce la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que cambios en el mercado o en la economía podrían afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Peso dominicano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 16 de enero de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.