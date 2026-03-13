Al cierre de mercados de este viernes, 13 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 61.63. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.45%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.84%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 5.40%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 20.61%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.95%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se sostendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.