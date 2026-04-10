La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.52 este viernes, 10 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -1.21%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.47%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.28% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 8.05%, es menor que la volatilidad anual del 11.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.