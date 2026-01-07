La cotización del peso dominicano cerró a USD 63.0 este miércoles, 7 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.32%, mientras que en el último año su variación se ha mantenido estable, con un 0.0% en la cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 7 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.81%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza entre los inversionistas y un impacto favorable en la economía local.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.