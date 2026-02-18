Al cierre de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 61.34. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.41%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.46%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.59% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad del mercado y las fluctuaciones económicas que afectan la moneda. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto favorable en la economía local. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.