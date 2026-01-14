El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 63.59 este miércoles, 14 de enero de 2026, cifra que refleja una alteración del 1.17% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.10%.

Conoce la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.84%.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversionistas y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 14 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.