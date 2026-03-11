La cotización del peso dominicano cerró a USD 60.89 este miércoles, 11 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 1.06%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.12%, mientras que en el último año su variación ha sido del 4.63%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 21.58%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.90%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica una posible recuperación económica o una mayor confianza en la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.