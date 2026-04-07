Al cierre de mercados de este martes, 7 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 60.28. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.2%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.47%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.82%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del mercado cambiario. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.40%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica una posible recuperación económica o un aumento en la confianza de los inversores en el país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.