La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.14 este martes, 3 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.75%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.29%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.51% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 5.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.72%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con días anteriores, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano en el mercado. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.