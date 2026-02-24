La cotización del peso dominicano cerró a USD 60.58 este martes, 24 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.12%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.59%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 4.07% en su valor. Estos cambios reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento indica que la confianza en la economía dominicana podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más sólido. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.