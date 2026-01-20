Al cierre de mercados de este martes, 20 de enero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.74. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.57%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.11%.

Conoce la cotización de este martes, 20 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.82%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que favorecen la apreciación del Peso. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 20 de enero de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.