Al cierre de mercados de este martes, 17 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.87. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -1.42%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.45%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.80% en su valor. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 16.25%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.01%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas, lo que puede ser un signo de estabilidad económica. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo, ya que cambios en el mercado global o en la economía local podrían afectar su comportamiento. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso dominicano, lo que podría beneficiar a los importadores y a la economía en general. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.