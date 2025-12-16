En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 62.75. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.06%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.95%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un incremento del 1.13%.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 10.77%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.81%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.