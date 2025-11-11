En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 64.16 este martes, 11 de noviembre de 2025, cifra que refleja una alteración del 1.1% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.49%, mientras que en el último año su variación ha sido del 5.39%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 11.01%, es mayor que la volatilidad anual del 10.61%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva actual sugiere un posible crecimiento económico, pero es importante monitorear los factores que podrían influir en su sostenibilidad.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.