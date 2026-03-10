La cotización del peso dominicano cerró a USD 60.48 este martes, 10 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 3.33%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 2.51%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.98%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 23.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.95%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.