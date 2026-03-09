La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.84 este lunes, 9 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.83%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.9958%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.6822%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el corto plazo y un leve aumento en el valor del peso a lo largo del año. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.54%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica una posible recuperación económica o una mayor confianza en la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.