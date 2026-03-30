Al cierre de mercados de este lunes, 30 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.74. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.37%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.40%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.25%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 14.96%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.31%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. Actualmente, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.