La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.72 este lunes, 23 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 1.5%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.61%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un aumento del 1.56% en comparación con el año anterior. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 20.59%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 11.23%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía dominicana podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.