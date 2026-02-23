Al cierre de mercados de este lunes, 23 de febrero de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 60.79. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.38%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.30%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.68% en su valor. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.80%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia revela que factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la apreciación del Peso dominicano, lo que podría generar confianza entre los inversionistas y un impacto favorable en la economía local. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.