La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.5 este lunes, 2 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido de un aumento del 1.16%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.71%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía dominicana podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más sólido. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.