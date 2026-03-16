El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 60.85 este lunes, 16 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.72% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.75%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.47%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.90%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.94%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.