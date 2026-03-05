Al cierre de mercados de este jueves, 5 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 59.35. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.59%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -0.25%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 1.94%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.50%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, la tendencia sería a la baja, sugiriendo que el Peso dominicano ha perdido valor en relación con otras monedas. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia actual sugiere un ambiente económico favorable, pero es importante monitorear los factores que podrían influir en su continuidad. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.