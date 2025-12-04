El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 63.81 este jueves, 4 de diciembre de 2025, cifra que refleja una alteración del 1.29% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 3.01%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.25%. Estos porcentajes reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 16.51%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.71%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que favorecen la apreciación del Peso. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.