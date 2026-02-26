La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.9 este jueves, 26 de febrero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.72%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.80%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.13%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 4.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 10.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se sostendrá en el futuro o si se revertirá. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.