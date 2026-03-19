Al cierre de mercados de este jueves, 19 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.48. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -2.81%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -5.11%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.88%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 21.08%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.19%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.