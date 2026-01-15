La cotización del peso dominicano cerró a USD 64.06 este jueves, 15 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 1.04%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 1.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 1.68%. Estos datos reflejan una evolución moderada en el valor de la moneda en el mercado.

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 9.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.84%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con las divisas extranjeras. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo la estabilidad del Peso dominicano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro cercano.

