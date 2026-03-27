La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 27 de marzo en Estados Unidos es de 3,678.94 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.54% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.99%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.49%. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 21.77%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.56%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza económica. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos como la política económica y las condiciones del mercado global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro. Monte de Piedad va por arbitraje: su empeño para acabar con 6 meses de huelga Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ¿Adiós a los bancos tradicionales? El fenómeno de las súper apps que ya conquistó a 19 millones de mexicanos