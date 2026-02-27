En la sesión de apertura de este viernes, 27 de febrero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,750.83 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.44% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.36%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.11%. El Banco de México eleva previsión de PIB a 1.6% para 2016, superando a la OCDE y al consenso La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 15.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.27%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas. En los días pasados, la tendencia había sido variable, pero el aumento reciente sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado. Este cambio podría estar influenciado por factores económicos internos o externos que favorecen al Peso colombiano. El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene, podría haber un impacto positivo en la economía local y en el poder adquisitivo de los ciudadanos. El Banco de México eleva previsión de PIB a 1.6% para 2016, superando a la OCDE y al consenso Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Ya es oficial: el SAT hará cruces de CFDI y bases de datos para una auditoria más dura para estos contribuyentes