La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 20 de febrero en Estados Unidos es de 3,692.77 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.39% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.13%. Se dispara 74% utilidad neta de Megacable al cierre de 2025 y suma casi medio millón de usuarios nuevos La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.28%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en relación con el dólar. Este aumento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento de la moneda frente a la divisa estadounidense. Este comportamiento sugiere que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso colombiano. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el futuro o si se revertirá. Se dispara 74% utilidad neta de Megacable al cierre de 2025 y suma casi medio millón de usuarios nuevos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Entorno global en el sector automotriz pega a Grupo Industrial Saltillo, que pierde 15 MDD en 2025 Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.