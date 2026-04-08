La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 8 de abril en Estados Unidos es de 3,677.13 USD. Dicho precio presenta una variación del -0.12% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -11.90%, reflejando una depreciación significativa frente a otras monedas. Adiós Movistar | Telefónica vendió su filial en México a un grupo liderado por el operador virtual OXIO La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 3.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.41%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Adiós Movistar | Telefónica vendió su filial en México a un grupo liderado por el operador virtual OXIO Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Confirmado por el SAT: así podrás sacar tu RFC actualizado y gratis en 2026 desde este sitio web