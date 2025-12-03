La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 3 de diciembre en Estados Unidos es de 3,815 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.08% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.78%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.57%.

Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 12.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 10.28%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Fuente: narrativas-us

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos

Compara las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.

Evite cambiar grandes cantidades de dinero en lugares turísticos o aeropuertos.

Considere cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.

Investiga y compara las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.

