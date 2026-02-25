En la apertura de mercados de este miércoles, 25 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,701.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.26%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.08%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.72%, reflejando una depreciación significativa frente a otras monedas. Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 12.78%, es menor que la volatilidad anual del 14.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos, como cambios en el mercado internacional o políticas económicas. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este aumento y su sostenibilidad a largo plazo. Recibirá Nuevo León 1,000 millones de dólares en inversión para centro de datos Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Ni el alza en ticket salva a Nutrisa: caen ventas de la dueña de Cielito Querido y Chilim Balam en el 4T