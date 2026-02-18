La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 18 de febrero en Estados Unidos es de 3,647.37 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.24% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.56%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.18%. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. ‘No hay plan B’: Sheinbaum blinda el T-MEC y acelera la diversificación comercial