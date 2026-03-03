En la sesión de apertura de este martes, 3 de marzo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,755.49 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.56%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.00%, reflejando una tendencia a la depreciación de la moneda frente a otras divisas. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es de 14.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 14.30%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si habrá fluctuaciones que puedan afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores que influyen en esta apreciación del Peso colombiano. Pobreza sin movilidad | 7 de cada 10 mexicanos quedan atrapados más de un año en precariedad laboral: CEEY Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. El petróleo podría saltar casi un tercio y tocar los 100 dólares por barril: el mercado teme una guerra larga