En la sesión de apertura de este martes, 24 de marzo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,709.24 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.29% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un leve aumento del 0.13%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.47%, reflejando una tendencia a la depreciación frente a otras monedas. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 22.11%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.66%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante. En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un fortalecimiento en el mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la percepción económica del país. JP Morgan advierte que el plan de Banxico para cerrar el año con tasas bajas tiene un nuevo enemigo Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Ni la guerra salva al oro: Dólar y petróleo hunden su precio, aunque expertos prevén un rebote del 40%