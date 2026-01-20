La cotizacióndel Peso colombiano este martes 20 de enero en Estados Unidos es de 3,656.5 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.26% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.42%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.15%.

KidZania crece, el retorno de Gloria Guevara al WTTC, Avocados from Mexico prefiere la IA que el SB

Conocé la cotización de este martes, 20 de enero de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 7.92%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un factor importante a considerar, ya que un dato de 0 indicaría que la moneda se mantiene en un rango constante.

En resumen, la tendencia positiva del Peso colombiano sugiere un ambiente económico favorable en el corto plazo.

KidZania crece, el retorno de Gloria Guevara al WTTC, Avocados from Mexico prefiere la IA que el SB

Conocé la cotización de este martes, 20 de enero de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

No hay ningún indicio de que el TMEC vaya a romperse en el corto plazo: AmCham

Conocé la cotización de este martes, 20 de enero de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción, ya que las tarifas pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las comisiones suelen ser más altas.