En la apertura de mercados de este martes, 16 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,817 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.08%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.94%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo concreta compra de 25% de Banamex

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 7.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.03%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su comportamiento reciente.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía local.

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo concreta compra de 25% de Banamex

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Chau al perdón del SAT: se auditarán a todas las personas que cumplan esta única condición

Consejos para cambiar o comprar peso colombiano en USA