En la sesión de apertura de este jueves, 26 de febrero de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,697.45 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.34% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.12%. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 12.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.24%. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Grupo Bimbo rompe récord de ventas en 2025, pero utilidad cae por mayores costos financieros Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Van por el pollo | Alsea prevé abrir su primera unidad de Raising Cane’s en la segunda mitad del año Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.